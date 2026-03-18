Roma-Bologna | formazioni ufficiali dove vederla tv e streaming e orario degli ottavi di Europa League

Alle ore stabilite, Roma e Bologna scendono in campo all'Olimpico per gli ottavi di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e la partita sarà trasmessa sia in diretta televisiva che tramite streaming online. Si tratta di un match decisivo per il proseguimento della competizione, con entrambe le squadre determinate a conquistare un passaggio ai quarti.

Roma-Bologna, atto secondo. All'Olimpico va in scena il ritorno degli ottavi di Europa League che mette in palio un posto ai quarti di finale. Dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara firmato da Bernardeschi e Pellegrini, Gasperini e Italiano devono provare a rischiare un pò di più questa volta. I supplementari potrebbero costare molte energie ai giallorossi in vista degli impegni fondamentali in campionato per la corsa Champions. Ecco perchè la Roma dovrà provare a sfruttare il fattore campo per vincere nei novanta minuti, ma il Bologna non ha intenzione di mollare la presa. Tutto è aperto e la partita dà spazio a qualsiasi scenario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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