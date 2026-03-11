Bologna e Roma si affrontano negli ottavi di Europa League in un match che decide chi avanza ai quarti di finale. La partita si svolge oggi, con orario e dettagli sui canali TV e streaming disponibili. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, offrendo un quadro preciso delle scelte tattiche di entrambe le squadre prima del calcio d’inizio.

Tutto pronto per il derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma che si giocano un posto ai quarti di finale. Giovedì andrà in scena la prima delle due sfide al Dall'Ara di Bologna, dove la squadra di Italiano proverà a sfruttare il fattore campo per indirizzare il risultato. Di contro la squadra di Gasperini è consapevole che la partita decisiva sarà quella della prossima settimana all'Olimpico, ma allo stesso tempo dovrà provare a dire la sua anche nel match d'andata. Entrambe le squadre vivono un momento complicato in campionato, se pur lottino per obiettivi diversi. Una cosa è certa, l'Italia avrà una squadra ai quarti di finale di EL. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bologna-Roma: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario degli ottavi di Europa League

