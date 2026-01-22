Roma-Stoccarda | dove vederla tv e streaming orario formazioni ufficiali e classifica Europa League

Roma-Stoccarda è disponibile in diretta su TV e streaming. L'incontro si gioca oggi alla Roma e inizia alle ore 21:00. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La partita è valida per la settima giornata di Europa League, con la Roma che cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l'incontro.

La Roma vuole proseguire sulla scia positiva dopo il successo in campionato contro il Torino e si prepara al match casalingo contro lo Stoccarda, valido per la settima giornata di Europa League. Entrambe le squadre sono a quota 12 punti, con i tedeschi avanti per differenza reti. I giallorossi hanno trovato subito un Malen decisivo che in coppia con Dybala sembra aver già trovato la giusta sintonia. Un match che arriva tre giorni prima del big match di campionato contro il Milan. Gasp dovrà dosare le forze ma allo stesso tempo cercare di portare a casa il massimo possibile, ma dovrà fare a meno dei due nuovi innesti Malen e Robinio Vaz che non possono essere inseriti in lista Uefa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma-Stoccarda: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Europa LeagueRoma-Stoccarda è una delle sfide della settima giornata di Europa League.

Roma-Stoccarda, tanto turnover per Gasperini Cambia la difesa, fuori tutto i titolari e dentro Ziolkowski e Ghilardi, con Celik che arretra In attacco torna Ferguson, con lui Soulè e Pellegrini #AsRoma x.com

Roma-Stoccarda: oltre 3 mila tifosi ospiti al meeting point a Villa Borghese - facebook.com facebook