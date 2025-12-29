Coppa Italia due notti da dentro o fuori | big in campo per volare a Bologna! Spicca Perugia-Civitanova

La Coppa Italia di Superlega maschile 2025 si avvicina alle fasi decisive con i quarti di finale, in programma tra il 29 e il 30 dicembre. Quattro sfide eliminatorie determineranno le formazioni qualificate alla Final Four di Bologna, tra cui spicca il confronto tra Perugia e Civitanova. Due notti di pallavolo intenso, in cui le squadre si sfideranno per un passaggio diretto alla fase successiva, chiudendo un anno ricco di emozioni per il volley italiano

La Coppa Italia di Superlega maschile chiude un indimenticabile 2025 del volley maschile per l’Italia con i quarti di finale, in programma tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre 2025, quattro sfide secche che mettono in palio l’accesso alla Final Four dell’Unipol Arena di Bologna. Il tabellone, definito al termine del girone di andata, rispecchia fedelmente i valori espressi fin qui dal campionato di Superlega, ma la formula a eliminazione diretta lascia spazio a possibili sorprese. Ad aprire il programma sarà lunedì 29 dicembre alle 20.30 la sfida tra Itas Trentino e Vero Volley Monza, remake immediato del match di campionato giocato appena quattro giorni prima e vinto nettamente dai dolomitici per 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

