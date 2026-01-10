Zirkzee frenata improvvisa | lo United non apre Roma in attesa

La trattativa per Joshua Zirkzee tra Manchester United e Roma si è temporaneamente interrotta, senza segnali di apertura da parte dei red devils. Attualmente, l’affare è in stand-by, mantenendo la situazione incerta e senza sviluppi concreti. La società giallorossa resta in attesa di eventuali aggiornamenti, mentre le parti coinvolte monitorano con attenzione l’evolversi della situazione.

La pista Joshua Zirkzee si è improvvisamente raffreddata. In casa Roma non arrivano aperture da Manchester United e, allo stato attuale, l'operazione è ferma. Il segnale è chiaro: nelle ultime ore non si sono registrati passi avanti né margini concreti per sbloccare la trattativa. Il club inglese non ha dato disponibilità a impostare un'uscita dell'attaccante olandese, frenando di fatto l'affondo giallorosso su un profilo considerato prioritario per l'attacco. A Trigoria la situazione viene monitorata minuto per minuto, ma la sensazione è che lo scenario non sia imminente. Per questo la dirigenza ha già riattivato altri dossier offensivi, pronta a cambiare direzione se lo stallo dovesse protrarsi.

