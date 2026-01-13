Roma svolta Zirkzee | lo United apre alla cessione
Il Manchester United ha manifestato disponibilità a cedere Joshua Zirkzee, aprendo così alla possibilità di una sua partenza. La decisione è stata comunicata direttamente al giocatore, segnando una svolta nella trattativa. Restano da definire i dettagli e le modalità della possibile cessione, mentre il futuro dell’attaccante si fa più incerto. La situazione rimane da seguire attentamente nelle prossime settimane.
Si riapre con forza la pista Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore il Manchester United ha dato disponibilità a trattare la cessione dell'attaccante, informando direttamente il giocatore della possibilità di valutare un'uscita. Un passaggio che ha rimesso in moto il dossier. La Roma resta in pressing. I contatti sono considerati in fase di sblocco, con segnali di fiducia sull'esito dell'operazione anche se i tempi non vengono ritenuti immediati. In ambienti vicini al calciatore filtra ottimismo: Zirkzee si aspetta un ritorno in Italia e vede la maglia giallorossa come destinazione concreta. Scenario in evoluzione, ma la sensazione è che il dialogo sia entrato nel vivo.
