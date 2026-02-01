Roma | controlli a Colleferro due denunce e due segnalati

I Carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli nel territorio. Durante le operazioni, hanno denunciato due persone e segnalato altre due per vari reati. Le forze dell’ordine continuano a pattugliare le zone più a rischio, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio, attuati dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nell'ambito di un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati predatori predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Durante queste operazioni, i Carabinieri hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 20 e 38 anni: il primo per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre il secondo per detenzione di munizioni di arma da fuoco. Controlli a Valmontone e Artena. Nella serata di ieri, a Valmontone, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Colleferro hanno sottoposto a controllo un 20enne del posto alla guida della propria autovettura.

I Carabinieri delle zone di Colleferro, Valmontone e Artena hanno portato a termine un blitz di controlli.

A Colleferro, operazioni di controllo hanno portato alla denuncia di tre individui e alla segnalazione di altre tre.

