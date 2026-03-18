Beko ha aperto un nuovo laboratorio chiamato XLab, dedicato all’innovazione nel settore robotico e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra ricerca e produzione, facilitando lo sviluppo di soluzioni innovative da mettere in pratica. Il laboratorio si concentra su progetti che combinano tecnologia avanzata e applicazioni industriali, puntando a rafforzare la presenza nel campo dell’innovazione tecnologica.

Un nuovo laboratorio industriale che vuole rappresentare un ponte tra ricerca e produzione, tra idee e applicazioni concrete. Beko Europe ha aperto a Cassinetta di Biandronno XLab, che vede la luce proprio nel 35esimo anniversario della nascita del gruppo di ingegneria centrale del sito. "Con XLab rafforziamo ulteriormente il ruolo di Cassinetta come uno dei poli industriali più avanzati di Beko Europe - ha sottolineato il vicepresidente Manufacturing e R&d Haldun Dingeç - questo laboratorio rappresenta un ponte concreto tra ricerca e produzione, permettendoci di sviluppare e testare nuove soluzioni tecnologiche che renderanno le nostre fabbriche sempre più efficienti, innovative e competitive". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Robot, AI e innovazione. Beko punta forte su XLab

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