Innovazione dai robot alle big tech | terza edizione per l’AI Festival di Milano

È iniziata ieri la terza edizione dell’AI Festival di Milano, un evento dedicato all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale. Nei prossimi due giorni, professionisti, aziende e studiosi si confronteranno sul ruolo degli AI Agents, sulla collaborazione con l’essere umano e sulle implicazioni per il business e la società. L’evento rappresenta un punto di riferimento per approfondire le ultime tendenze e sviluppi nel settore tecnologico.

E’ partita ieri la terza edizione di “AI Festival – Empowering the Agentic Era”, che per due giorni trasformerà Milano in epicentro di confronto sul ruolo dell’Intelligenza artificiale e dei cosiddetti “AI Agents”, la loro collaborazione con l’essere umano e l’impatto sul business e marcato. L’evento, ideato da Search On Media Group e organizzato da Wmw – We Make Future, riunisce Big Tech ed esperti internazionali in rappresentanza di realtà attivamente coinvolte nello sviluppo AI, tra cui Microsoft, Generative Bionics, Dell Technologies e Intel, Ntt Data, Amazon, EY, Salesforce, l’Agenzia spaziale europea, Cineca, Bocconi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

