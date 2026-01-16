Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album Britpop

Robbie Williams ha annunciato senza preavviso l’uscita del suo nuovo album intitolato “Britpop”. Dopo le recenti notizie riguardanti il ritorno di artisti come Bruno Mars e Harry Styles, questa sorpresa aggiunge un ulteriore elemento di interesse nel panorama musicale. L’album rappresenta una nuova tappa nella carriera dell’artista, offrendo ai fan e agli appassionati un’ulteriore proposta di ascolto nel mondo del pop.

Dopo l'annuncio del ritorno (attesissimo) di Bruno Mars e Harry Styles, ci ha pensato Robbie Williams ad agitare ulteriormente le acque del pop. Con una mossa del tutto inaspettata, l'ex Take That ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo album, Britpop, tre settimane prima del previsto. L'album è arrivato durante la notte sui servizi di streaming, senza alcun preavviso da parte di Williams. La raccolta di undici tracce è in gran parte ispirata al genere da cui prende il nome; la sua copertina, nel frattempo, fa riferimento a uno dei look più iconici di Williams: la tuta rossa indossata al Glastonbury Festival nel 1995, quando si esibì con gli Oasis, all'apice dell'era britpop.

Morrissey, Tony Iommi, Chris Martin, Gary Barlow, le droghe: Robbie Williams ha pubblicato ‘Britpop’ - Rimandato per non sovrapporre l’uscita a quella di ‘The Life of a Showgirl’, era previsto per il 6 febbraio. rollingstone.it

Robbie Williams ha pubblicato il nuovo album “BRITPOP” (in anticipo) - Dopo un primo rinvio a febbraio, Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa e in anticipo di due settimane il tredicesimo album BRITPOP ... billboard.it

Una fonte vicina alla popstar britannica, 51 anni, ha dichiarato The Sun che Robbie Williams e la sua famiglia hanno intenzione di vivere tra le Bahamas, Miami e Londra, dove il cantante e la moglie Ayda Field possiedono ville x.com

Robbie Williams vuole battere i Beatles L'ex Take That ha spostato l'uscita dell'album "Britpop" per riuscire nell'impresa. Robbie Williams, ospite al The Scott Mills Breakfast Show su BBC Radio 2, ha ammesso che gli piacerebbe battere il record dei Beatles pe - facebook.com facebook

