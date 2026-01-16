Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album Britpop

Da metropolitanmagazine.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Robbie Williams ha annunciato senza preavviso l’uscita del suo nuovo album intitolato “Britpop”. Dopo le recenti notizie riguardanti il ritorno di artisti come Bruno Mars e Harry Styles, questa sorpresa aggiunge un ulteriore elemento di interesse nel panorama musicale. L’album rappresenta una nuova tappa nella carriera dell’artista, offrendo ai fan e agli appassionati un’ulteriore proposta di ascolto nel mondo del pop.

Dopo l’annuncio del ritorno (attesissimo) di Bruno Mars e Harry Styles, ci ha pensato Robbie Williams ad agitare ulteriormente le acque del pop. Con una mossa del tutto inaspettata, l’ex Take That ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo album, Britpop, tre settimane prima del previsto. L’album è arrivato durante la notte sui servizi di streaming, senza alcun preavviso da parte di Williams. La raccolta di undici tracce è in gran parte ispirata al genere da cui prende il nome; la sua copertina, nel frattempo, fa riferimento a uno dei look più iconici di Williams: la tuta rossa indossata al Glastonbury Festival nel 1995, quando si esibì con gli Oasis, all’apice dell’era britpop. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

robbie williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album britpop

© Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album “Britpop”

Leggi anche: Robbie Williams è stregato dal nuovo album di Lily Allen: “Un incontro tra Black Mirror e Smash Hits”

Leggi anche: Jovanotti ha annunciato a sorpresa un nuovo album: uscirà il 20 novembre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Morrissey, Tony Iommi, Chris Martin, Gary Barlow, le droghe: Robbie Williams ha pubblicato ‘Britpop’; Robbie Williams preoccupato per la figlia: Ha paura di non avere successo; Robbie Williams, paura per la figlia: il messaggio arriva in piena notte; Robbie Williams sulla reunion dei Take That: Succederà, ma....

robbie williams ha pubblicatoRobbie Williams pubblica il nuovo album, a sorpresa e in anticipo - Il disco è quindi disponibile all'ascolto sulle piattaforme digitali, arrivando tre settimane prima del previsto. rockol.it

robbie williams ha pubblicatoMorrissey, Tony Iommi, Chris Martin, Gary Barlow, le droghe: Robbie Williams ha pubblicato ‘Britpop’ - Rimandato per non sovrapporre l’uscita a quella di ‘The Life of a Showgirl’, era previsto per il 6 febbraio. rollingstone.it

robbie williams ha pubblicatoRobbie Williams ha pubblicato il nuovo album “BRITPOP” (in anticipo) - Dopo un primo rinvio a febbraio, Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa e in anticipo di due settimane il tredicesimo album BRITPOP ... billboard.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.