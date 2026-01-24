Robbie Williams supera i Beatles | è lui il nuovo re delle classifiche
Robbie Williams ha raggiunto un importante traguardo nelle classifiche musicali, superando i Beatles grazie al suo ultimo album dedicato al Britpop. Con una carriera ricca di successi, Williams si definisce il
Il panorama musicale del Regno Unito assiste oggi a un avvicendamento epocale. Robbie Williams ha ufficialmente scalato la vetta della Official Charts Company con il suo ultimo progetto discografico intitolato significativamente Britpop, raggiungendo un traguardo quasi inimmaginabile. Grazie a questa nuova pubblicazione, l'artista originario di Stoke-on-Trent ha collezionato il suo sedicesimo album al primo posto, superando ufficialmente il record storico precedentemente detenuto dai leggendari Beatles.
Robbie Williams ha un obiettivo, superare il record dei Beatles nella classifica UK con il nuovo album Britpop: “Lo voglio più di ogni altra cosa in questo momento”Robbie Williams ha sorpreso i suoi fan con l’uscita del suo nuovo album, Britpop, pubblicato il 16 gennaio.
Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album “Britpop”Robbie Williams ha annunciato senza preavviso l’uscita del suo nuovo album intitolato “Britpop”.
