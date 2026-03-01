Attacco all'Iran chiuso lo spazio aereo nel Golfo | migliaia di voli bloccati e ritardi in tutto il mondo

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il golfo è stato interdetto al traffico aereo, con migliaia di voli cancellati o deviati in tutto il mondo. La chiusura dello spazio aereo ha provocato un’immediata paralisi delle rotte aeree nella regione, generando ritardi e disagi aerei su scala internazionale. La decisione riguarda principalmente il traffico commerciale e privato nella zona.

Dopo il violento attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran, gran parte dello spazio aereo del Golfo è stata chiusa, causando cancellazioni e deviazioni su scala globale. Gli effetti si propagano oltre la regione, intaccando la mobilità aerea e i mercati internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, chiuso lo spazio aereo: quali sono i voli bloccati e gli Stati coinvoltiIl 28 febbraio 2026 sono stati bloccati gli spazi aerei nel Golfo Persico, come conseguenza diretta dell’escalation militare tra Stati Uniti,...

Malè, italiani bloccati in aeroporto: “Voli cancellati e spazio aereo chiuso. Non sappiamo quando rientreremo”Momenti di tensione e incertezza all’aeroporto internazionale di Malè, capitale delle Maldive, dove decine di viaggiatori – tra cui diversi italiani...

Contenuti e approfondimenti su Iran.

Temi più discussi: Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo; Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran; Chiuso lo stretto di Hormuz, l'annuncio dei Pasdaran iraniani; L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz: è l'arma della disperazione.

Attacco all’Iran, chiuse le porte del Golfo. L’allarme: Conseguenze incalcolabiliGreggio verso i 120 dollari se il blocco di Hormuz dovesse prolungarsi nel tempo. Per l’Italia a rischio un quarto delle forniture di Gnl, impatti più miti ... ilsecoloxix.it

Attacco Israele-Usa all’Iran, un italiano ad Abu Dhabi: Ho visto i missili in cielo, sono chiuso in casaUn italiano residente ad Abu Dhabi racconta a Fanpage.it di aver visto missili iraniani in cielo e i detriti cadere: Sono chiuso in casa con altri ... fanpage.it

I rischi per l’Europa oggi sono due. L’Iran avrebbe lanciato missili verso Cipro, territorio UE: un fatto senza precedenti. Inoltre, negli ultimi mesi cellule dormienti sono state smantellate in Germania e Austria, con piani contro obiettivi ebraici e israeliani. #Iran #E x.com

#Iran La portaerei Lincoln "Non è stata colpita. I missili lanciati non l'hanno neanche sfiorata. Continua a operare a sostegno della campagna per difendere gli americani". Lo afferma l'US Central Command rispondendo ai Pasdaran che ha dichiarato di aver - facebook.com facebook