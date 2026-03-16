Famiglia nel bosco Rita De Crescenzo | Andrò a Palmoli a portargli conforto
Rita De Crescenzo ha annunciato tramite un video su TikTok che si recherà a Palmoli per portare conforto a una famiglia nel bosco. La cantante ha spiegato di rappresentare la Campania e di voler offrire supporto in un momento difficile. La sua dichiarazione è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione di chi segue le sue attività. La visita è prevista nei prossimi giorni.
Lo ha annunciato in un video TikTok la stessa Rita De Crescenzo: "Rappresento la Campania, voglio fare qualcosa per loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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