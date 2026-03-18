Risultati Champions League LIVE | in campo Barcellona e Newcastle

In questa serata si svolgono le partite di Champions League con il Barcellona e il Newcastle in campo. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite in corso e sul percorso delle squadre italiane nella competizione. Le partite sono trasmesse in diretta e i risultati vengono comunicati appena disponibili. Sono attesi sviluppi importanti per le squadre coinvolte.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Ritorno. Martedì 17 marzo. Sporting Bodo Glimt 5-0 (34? Inacio, 61? Gonçalves, 78? rig. Luis Suarez, 92? Araujo, Rafael Nel 102+2?). Chelsea Psg 0-3 (6? Kvaratskhelia, 15? Barcola, 62? Mayulu). Manchester City Real Madrid 1-2 (22? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: in campo Barcellona e Newcastle Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: cominciano i playoff. In campo Qarabag e NewcastlePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Risultati Champions League LIVE: avanti Atletico, Leverkusen e Newcastle, fuori l’InterPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... DESPERATE to beat Mourinho in Champions League | Eddie Howe | Newcastle v Benfica Una selezione di notizie su Risultati Champions League Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Champions League – Risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale; Il Barça agguanta il Newcastle al 96', Spurs travolti dall'Atletico. Il Gala batte il Liverpool con un ex Juve. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Siamo in campo per il primo match! Diretta gol live score (18 marzo 2026)Risultati Champions League: si completano gli ottavi di ritorno, l'Atalanta parte dal 6-1 incassato in casa dal Bayern per una missione impossibile. ilsussidiario.net Risultati Champions League | Gunners e Real ai quarti, PSG dominante. Diretta gol live score (17 marzo 2026)Risultati Champions League: ecco i primi ottavi di ritorno, martedì 17 marzo potrebbe essere una notte di grandi ribaltoni ma staremo a vedere. ilsussidiario.net Champions League: Arsenal, Psg e Real Madrid ai quarti! Ecco tutti i risultati di Lorenzo Maffia facebook Champions League, risultati e tabellone: il quadro dopo l'andata degli ottavi tinyurl.com/TabelloneUCL25… #SkySport #UCL #SkyUCL x.com