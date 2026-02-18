Risultati Champions League LIVE | cominciano i playoff In campo Qarabag e Newcastle

Il Qarabag e il Newcastle sono in campo questa sera per l’inizio dei playoff di Champions League, una sfida che ha attirato molte attenzioni. La partita tra le due squadre si svolge in Azerbaijan, con il Qarabag che punta a sorprendere gli avversari. Intanto, il Newcastle cerca di consolidare la sua posizione in vista delle prossime fasi. La competizione entra nel vivo e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento. I primi risultati delle partite di questa sera arriveranno nelle prossime ore.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Andata. Martedì 17 febbraio Galatasaray Juve 5-2 (15? Gabriel Sara, 16? Koopmeiners, 32? Koopmeiners, 49? Lang, 60? Sanchez, 75? Lang). Monaco Psg 2-3 (1? Balogun, 18? Balogun, 29? Doue, 41? Hakimi, 67? Doue). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: cominciano i playoff. In campo Qarabag e Newcastle Diretta gol Champions League LIVE: in campo Qarabag NewcastleIl Qarabag ha sconfitto il Newcastle nella partita di Champions League, causando sorpresa tra gli appassionati. Risultati Champions League LIVE: cominciano i playoff con Galatasaray JuveIl match tra Galatasaray e Juventus è iniziato, causando grande attenzione tra i tifosi italiani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Galatasaray-Juventus 5-2, gol e highlights: Lang scatenato, Cabal espulso. Spalletti ko; Women’s Champions League – Risultati play off. Juventus ripresa nel finale. Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (andata playoff, oggi 18 febbraio 2026)Risultati Champions League: mercoledì 18 febbraio si completa l'andata dei playoff, l'Inter fa visita al sorprendente Bodo Glimt. ilsussidiario.net Risultati Champions League/ Pari a Monaco, Atalanta in svantaggio! Diretta gol live score (17 febbraio 2026)Risultati Champions League oggi martedì 17 febbraio 2026, diretta gol live score dell’andata dei playoff con Atalanta e Juventus in campo. ilsussidiario.net Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopei. Questi i risultati della domenica: Napoli-Roma 2-2, Torino-Bologna 1-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0 facebook Atalanta ai playoff di Champions: premi UEFA quasi a 60 milioni di euro. Dai risultati alla classifica: ecco quanto hanno incassato finora i nerazzurri x.com