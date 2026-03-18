Risultati Champions League LIVE | Atalanta eliminata avanti Atletico Barcellona e Liverpool

Nella notte sono stati disputati diversi incontri di Champions League, con l’Atalanta eliminata dopo le partite di ieri sera. L’Atletico Madrid, il Barcellona e il Liverpool hanno invece ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato i risultati delle partite in programma e il cammino della squadra bianconera nella competizione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Ritorno. Martedì 17 marzo. Sporting Bodo Glimt 5-0 (34? Inacio, 61? Gonçalves, 78? rig. Luis Suarez, 92? Araujo, Rafael Nel 102+2?). Chelsea Psg 0-3 (6? Kvaratskhelia, 15? Barcola, 62? Mayulu). Manchester City Real Madrid 1-2 (22? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: Atalanta eliminata, avanti Atletico, Barcellona e Liverpool Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: Atalanta travolta dal Bayern, Tottenham a picco con l’Atletico, Yamal salva il Barcellonadi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Champions League, risultati e marcatori: goleada Liverpool, passa l’Atletico e saluta l’AtalantaSi sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League con il Liverpool che ha battuto nettamente il Galatasaray trovando la qualificazione ai... Altri aggiornamenti su Risultati Champions League Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Champions League – Risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale. Risultati Champions League | Il Barça ne fa 7 al Newcastle! Diretta gol live score (18 marzo 2026)Risultati Champions League: si completano gli ottavi di ritorno, l'Atalanta parte dal 6-1 incassato in casa dal Bayern per una missione impossibile. ilsussidiario.net Risultati Champions League | Gunners e Real ai quarti, PSG dominante. Diretta gol live score (17 marzo 2026)Risultati Champions League: ecco i primi ottavi di ritorno, martedì 17 marzo potrebbe essere una notte di grandi ribaltoni ma staremo a vedere. ilsussidiario.net Champions League: Arsenal, Psg e Real Madrid ai quarti! Ecco tutti i risultati di Lorenzo Maffia - facebook.com facebook Champions League, risultati e tabellone: il quadro dopo l'andata degli ottavi tinyurl.com/TabelloneUCL25… #SkySport #UCL #SkyUCL x.com