Risultati Champions League LIVE | Atalanta travolta dal Bayern Tottenham a picco con l’Atletico Yamal salva il Barcellona

Nella serata di Champions League, l’Atalanta è stata sconfitta dal Bayern, mentre il Tottenham ha subito una pesante sconfitta contro l’Atletico. Il Barcellona ha invece ottenuto una vittoria grazie a un gol di Yamal. La redazione JuventusNews24 ha fornito aggiornamenti su tutte le partite in programma e sul percorso della Juventus nella competizione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 1-6 (12? Stanisic, 22? Olise, 25? Gnabry, 52' Jackson, 64' Olise, 67' Musiala, 90'+3' Pasalic). Atletico Madrid Tottenham 5-2 (6? Llorente, 14? Griezmann, 15? Julian Alvarez, 22? Le Normand, 26? Pedro Porro, 55' Alvarez, 76' Solanke).