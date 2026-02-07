Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri di Napoli Centro, insieme alla Polizia Municipale e ai tecnici di Enel, hanno fatto un giro nei locali della movida di Chiaia. Durante i controlli, hanno denunciato tre imprenditori per irregolarità nelle forniture elettriche e altre irregolarità. La zona dei baretti, molto frequentata dai giovani nel weekend, si è infatti trovata sotto stretta osservazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di forze dell’ordine nella zona dei baretti Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme alla Polizia Municipale e a personale tecnico di Enel, hanno effettuato una serie di verifiche in diversi locali della movida nel quartiere Chiaia, con particolare attenzione alla zona dei baretti, frequentata soprattutto da giovani nel fine settimana. Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica Durante i controlli sono emerse gravi irregolarità legate all’energia elettrica nei locali ispezionati. In tre attività sono stati rilevati contatori elettrici manomessi e, in un caso, anche un allaccio abusivo alla rete pubblica che consentiva di sottrarre corrente non contabilizzata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli nella movida di Chiaia: denunciati tre imprenditori per irregolarità elettriche e non solo

Approfondimenti su Chiaia Movida

Tre imprenditori sono stati denunciati e multati per irregolarità riscontrate in due cantieri edili tra Cattolica Eraclea e Realmonte.

I carabinieri e la Polizia Municipale sono entrati in azione nei locali di Chiaia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chiaia Movida

Argomenti discussi: Controlli rafforzati nelle zone della movida a Bari: un arresto per rapina e sette denunce; Weekend a Genova, più controlli della Polizia nella movida del centro storico; Movida sotto controllo nel centro storico: intensificati i servizi interforze nel week-end; NAPOLI CENTRO. CONTROLLI NELLA MOVIDA, SEQUESTRATA DISCOTECA E DENUNCE PER ALCOL AI MINORI.

Napoli, controlli ai B&B e nei locali della movidaI carabinieri della compagnia Napoli centro hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive. In 3 B&B di Chiaia sono stati trovati 6 ospiti (due per struttura) per i quali i ... ilmattino.it

Napoli, blitz nella movida di Chiaia: B&B fantasma e furti di energia. Al buio due localiA Napoli si segnalano irregolarità tra i giovani, inclusi evasione fiscale e furto di energia, oltre a problemi di spaccio e armi. cronachedellacampania.it

, ' Campobasso, i Carabinieri hanno intensificato i controlli notturni per garantire la sicurezza della movida cittadina, con un impiego significativo di uomini e mezzi. Nel corso dei servi facebook

Controlli rafforzati nelle zone della movida a Bari: un arresto per rapina e sette denunce x.com