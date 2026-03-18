L'Arsenal si avvicina ai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria di ieri. Declan Rice ha giocato un ruolo chiave nel risultato, contribuendo con una prestazione significativa. La squadra londinese ha mostrato determinazione e solidità durante l'incontro, portando a casa un risultato importante. La qualificazione sembra ora più vicina, con i tifosi che sperano in un ulteriore passo avanti nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ultima prestazione di Declan Rice con la maglia dell’Arsenal ha segnato un momento cruciale nella stagione della squadra. Con un tiro preciso dall’interno dell’area, Rice ha incrementato il vantaggio dei Gunners e ha avvicinato il club ai quarti di finale di Champions League. Questo gol non solo dimostra le sue abilità tecniche, ma evidenzia anche il progresso del team sotto la guida del loro allenatore. Il match si è svolto in un’atmosfera carica di aspettative. Rice, sin dal suo arrivo all’Arsenal, ha mostrato un notevole impegno e talento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Riscatto di Rice: l’Arsenal vicino ai quarti di finale di Champions League.

Articoli correlati

CHAMPIONS LEAGUE. Bodo, Real e Psg mettono l’ipoteca sul passaggio ai quarti di finaleLeverkusen-Arsenal ha aperto la seconda giornata delle partite di andata degli ottavi di Champions ed è finita 1-1 con i londinesi che in extremis...

Sporting Lisbona-Bodo Glimt 5-0 ai supplementari, ai quarti di Champions League vanno i portoghesiSotto al diluvio di Lisbona, dopo lo 0-3 subito in Norvegia settimana scorsa, lo Sporting firma l'epica rimonta nei supplementari (5-0) e approda ai...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riscatto di Rice l'Arsenal vicino ai...

Temi più discussi: Era su FaceTime con la divisa di scuola: Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock di Rice; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 marzo; Genoa, De Rossi: Partita importantissima, il Verona ha bisogno di punti.

Riscatto di Rice: l’Arsenal vicino ai quarti di finale di Champions League.L’ultima prestazione di Declan Rice con la maglia dell’Arsenal ha segnato un momento cruciale nella stagione della squadra. Con un tiro preciso dall’interno dell’area, Rice ha incrementato il vantaggi ... napolipiu.com

Riscatto agevolato del corso di laureaBuongiorno, Vi scrivo per informazioni riguardanti il riscatto della laurea di mio marito, che ha sette anni di contributi versati nella gestione dipendenti privati dal 1984 al 1991, un anno di serviz ... corriere.it

#SerieCM RISCATTO A MODENA. Serie C MAR srl di scena questo sabato a Formigine (Modena) contro Corlo Hidra, squadra che a causa di un rendimento altalenante staziona nella parte bassa della classifica, ma che dispone di un ottimo potenziale e pe - facebook.com facebook