Sporting Lisbona-Bodo Glimt 5-0 ai supplementari ai quarti di Champions League vanno i portoghesi

Lo Sporting Lisbona e il Bodo Glimt si sono affrontati in una partita di ritorno dei quarti di Champions League, terminata 5-0 ai supplementari a favore dei portoghesi. Dopo aver perso 3-0 in Norvegia, la squadra di Lisbona ha segnato subito all'inizio del secondo tempo supplementare, portando a casa la qualificazione. La partita si è conclusa con la vittoria dello Sporting Lisbona ai tempi supplementari.

Sotto al diluvio di Lisbona, dopo lo 0-3 subito in Norvegia settimana scorsa, lo Sporting firma l'epica rimonta nei supplementari (5-0) e approda ai quarti di finale di Champions League per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 1982-83). Finisce, invece, la favola del Bodo Glimt, che ai playoff aveva eliminato l’Inter con un doppio successo. I portoghesi partono forte con una cavalcata sulla sinistra di Maxi Araujo. Cross teso in mezzo e colpo di testa di Trincão, che finisce alto di pochissimo. Poi è Pedro Gonçalves a divorarsi il vantaggio su sponda in area di Maxi Araujo. Il Bodo Glimt è in notevole difficoltà. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sporting Lisbona-Bodo Glimt 5-0 ai supplementari, ai quarti di Champions League vanno i portoghesi Articoli correlati Sporting Bodo Glimt 5-0: rimonta epica dei portoghesi, qualificazione ai quarti centrata ai supplementari! Cosa è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Diretta gol Champions League: Sporting Bodo Glimt 4-0 ai supplementariCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Una raccolta di contenuti su Sporting Lisbona Bodo Glimt 5 0 ai... Temi più discussi: Prosegue la favola del Bodo Glimt! Sporting sconfitto 3-0; Dove vedere Bodo Glimt-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario; Il Bodo non si ferma più! Clamoroso 3-0 allo Sporting e quarti a un passo; Pronostico Bodo/Glimt-Sporting CP: analisi e probabili formazioni 11/03/2026 Champions League. Analisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultatoAnalisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato ... ilsussidiario.net Champions League, rimonta Sporting: 5-0 al Bodo Glimt e pass per i quartiImpresa straordinaria dello Sporting Lisbona, che ribalta il pesante 3-0 subito all’andata contro il Bodo Glimt e travolge i norvegesi con un clamoroso 5-0 ... lapresse.it Mentre l'Italia del calcio leccarsi le ferite, da Lisbona arriva una lezione di "garra" e tattica che fa malissimo. Lo Sporting ribalta il Bodo Glimt con un 5-0 senza appello, cancellando il 3-0 dell'andata e volando ai quarti di Champions League. - facebook.com facebook Lo Sporting Lisbona ribalta il Bodo Glimt ai supplementari: 5-0 e quarti conquistati. Ora attende la vincente di Arsenal-Bayer Leverkusen x.com