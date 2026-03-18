Carlos Alcaraz è arrivato a Miami per partecipare al Masters 1000. Dopo aver perso in semifinale contro Medvedev a Indian Wells, il numero uno del mondo ha incontrato sul suo percorso Grigor Dimitrov e Ben Shelton, con cui ha scambiato alcune parole. La sua presenza nel torneo è confermata e l’attenzione si concentra sul suo ritorno in campo.

Carlos Alcaraz è atterrato a Miami. Reduce dalla sconfitta in semifinale con Medvedev a Indian Wells, il n°1 del mondo ha incrociato Grigor Dimitrov e Ben Shelton con i quali ha scambiato qualche chiacchiera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, l'arrivo a Miami per il Masters 1000

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