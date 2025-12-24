Il futuro di Hakan Calhanoglu entra in una fase decisiva. Il centrocampista turco, punto di riferimento tecnico e tattico dell’ Inter, si avvicina a un momento chiave della sua carriera: contratto in scadenza nel 2027, 32 anni da compiere a febbraio e una riflessione inevitabile che il club dovrà affrontare nei prossimi mesi. La linea è chiara: o un prolungamento che ridisegni il rapporto, oppure una separazione pianificata con lucidità. L’Inter davanti alla scelta. Calhanoglu resta un perno della manovra nerazzurra, un regista capace di dettare tempi e dare ordine nelle due fasi. Ma il calendario non aspetta nessuno. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Calhanoglu a un bivio: rinnovo o addio, l'Inter riflette sul futuro del suo regista

