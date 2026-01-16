Calhanoglu Inter il punto sul rinnovo | aggiornamenti importanti e le prospettive future del centrocampista

Calhanoglu Inter, il rinnovo del centrocampista turco rappresenta un tema centrale per la società nerazzurra. In questo aggiornamento, analizziamo gli sviluppi recenti e le possibili direzioni future del giocatore, elemento chiave nel reparto mediano. La trattativa prosegue con attenzione, mentre l’Inter valuta le strategie più opportune per consolidare il proprio asset nel breve e nel lungo termine.

L’Inter si trova a gestire un dossier cruciale per il proprio equilibrio tecnico: il futuro di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, autentico faro della mediana grazie alla sua qualità nei passaggi, alla visione di gioco e alla capacità di scandire i ritmi della manovra, è attualmente fermo ai box per un infortunio. Il rientro è previsto per l’inizio di febbraio, ma la sua assenza non ha affatto raffreddato l’interesse attorno al suo nome, che continua a occupare le prime pagine del mercato. Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni hanno confermato la presenza a Milano di emissari del Galatasaray. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

