Rinascita di Castelnuovo d’Avane C’è l’appalto per il nuovo museo

A Cavriglia è stato firmato l’appalto per la realizzazione del nuovo museo nel Borgo di Castelnuovo d’Avane. L’intervento mira a valorizzare l’area e a riqualificare gli spazi storici del paese. La fase dei lavori dovrebbe iniziare a breve, portando avanti un progetto che coinvolge le istituzioni locali e le imprese impegnate nei cantieri.

CAVRIGLIA Compie passi sempre più concreti la rinascita del Borgo di Castelnuovo d’Avane a Cavriglia, Il "paese fantasma", così soprannominato per essere stato abbandonato negli anni 70 a causa dell’estrazione mineraria che ne causò la demolizione, sta rinascendo dalle proprie ceneri grazie un finanziamento complessivo con fondi Pnrr di 20 milioni di euro. Nell’ottica di una sua nuova vita, tra i tanti progetti che stanno andando avanti giorno dopo giorno, l’amministrazione Degl’Innocenti o Sanni ha aggiudicato in via definitiva l’appalto per la realizzazione dell’allestimento museografico e multimediale del nuovo museo "Stati di energia creativa - Museo della creatività Casa Andrea del Sarto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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~ Il caos, la furia, l'incontro, il sacrificio, la rinascita. Un ciclo che si ripete da tempo immemorabile, ogni ultima domenica di Carnevale, a Castelnuovo al Volturno. Domani vi racconto tutto. #glcierv #2025 #molise #uomocervo #ritiantichi - facebook.com facebook