Castelnuovo d’Avane cronoprogramma rispettato

Arezzo, 17 gennaio 2026 – . Un’occasione per visitare il cantiere del Borgo di Castelnuovo d’Avane e verificare l’andamento dei lavori. Questa mattina, dopo mesi di fervida attività, è stato possibile accompagnare la cittadinanza e tutti coloro che fossero a vario titolo interessati, a visitare il cantiere dell’Antico Borgo di Castelnuovo d’Avane, ormai vicino alla rinascita. Il presidente della Regione Eugenio Giani, a ssieme al Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e alla Giunta Municipale hanno constatato il progredire dei lavori, assieme ai progettisti e alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

