Castelnuovo d' Avane Giani | Rinascita sempre più vicina

A Castelnuovo d'Avane, il presidente Giani ha effettuato un sopralluogo sui cantieri, segnando un passo importante verso la ripresa della zona. L'intervento in corso rappresenta un elemento chiave nel processo di rinascita e miglioramento del territorio. La visita conferma l'impegno delle istituzioni nel portare avanti progetti concreti per il recupero e lo sviluppo locale.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – . Questa mattina sopralluogo sui cantieri. Tempi rispettati. Per la prima volta dall'avvio dei lavori ha potuto partecipare la cittadinanza. Procedono nel rispetto dei tempi del cronoprogramma i lavori che porteranno alla rinascita dell'antico Borgo di Castelnuovo d'Avane. Castelnuovo d'Avane, meglio conosciuto come Castelnuovo dei Sabbioni, è il paese frazione del Comune di Cavriglia, da tempo spopolato e selezionato dalla Toscana come luogo che la "rappresenta" nel bando del Ministero della Cultura dedicato alla rigenerazione finanziato con 20 milioni di euro nell 'ambito del Pnrr.

