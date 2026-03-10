Con blocco rotte commerciali due miliardi di danni solo per agroalimentare

Il blocco delle rotte commerciali causato dalla guerra in Iran ha provocato danni stimati in oltre due miliardi di euro all'export agroalimentare italiano. I mercati mediorientali sono i principali interessati, con un impatto diretto sulle vendite di prodotti italiani in quella regione. La sospensione delle rotte commerciali sta influenzando significativamente le esportazioni di generi alimentari verso i paesi coinvolti.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto opzioni di mediazione e di riduzione delle tensioni nella guerra in Iran, durante una telefonata con Donald Trump. Ma mentre la Russia ha apparentemente assunto una posizione... 🔗 Leggi su Today.it

