Crisi climatica Sicilia seconda regione più colpita | 45 eventi estremi solo nel 2025 e danni da 11,9 miliardi

La crisi climatica continua a colpire l’Italia, con la Sicilia tra le regioni più esposte. Nel 2025 si sono verificati 45 eventi estremi, causando danni stimati in 11,9 miliardi di euro. Questi dati evidenziano la necessità di interventi concreti di mitigazione e adattamento per fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici e ridurre i rischi futuri.

L'allarme di Legambiente mentre il governo dichiara lo stato di emergenza per il Sud Italia. Chiesto di di dirottare le risorse del ponte sullo Stretto per la mitigazione dei disastri ambientali. La denuncia sui ritardi sul Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici “Ancora una volta l’Italia rincorre le emergenze invece di prevenirle con azioni di mitigazione e adattamento. Mentre il governo si appresta a decretare lo stato di emergenza per la Sicilia e i territori del Sud colpiti dal ciclone Harry, resta il silenzio su come affrontare la crisi climatica”. E' tranchant il monito del presidente nazionale di Legambiente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Crisi climatica, la Toscana tra le regioni più colpite nel 2025. 41 gli eventi meteo estremiNel 2025, la Toscana si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dagli effetti della crisi climatica, con un totale di 41 eventi meteorologici estremi.

Pioggia, grandine, trombe d'aria: Genova città più colpita da eventi meteo estremi nel 2025, la mappaNel 2025, Genova si è distinta come la città italiana più colpita da eventi meteo estremi, tra cui pioggia intensa, grandinate e trombe d'aria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Messina: SUD e GIÙ!; Maltempo e crisi idrogeologica: la fragilità del Sud Italia sotto la lente dei geologi.

Maltempo e crisi idrogeologica: la fragilità del Sud Italia sotto la lente dei geologiGli eventi estremi in Calabria, Sicilia e Sardegna riaprono il dibattito sulla sicurezza delle coste. Il 76% del litorale siciliano è classificato a rischio elevato o molto elevato ... adnkronos.com

Tempesta Harry, Legambiente Sicilia: Danni annunciati, non ricostruire sulle costeI gravi danni registrati lungo le coste siciliane, in seguito al passaggio della tempesta Harry, riportano drammaticamente all’attenzione pubblica un problema da tempo denunciato da Legambiente Sicil ... siracusaoggi.it

Ma no, non c'è nessuna crisi climatica: non stanno aumentando in numero, e soprattutto intensità, gli eventi meteorologici estremi. E non è vero che il territorio è stato devastato da decenni di costruzioni, spesso abusive, e infrastrutture spesso inutili. E mica co - facebook.com facebook

Ricerca, il 95% dei pugliesi considera i boschi alleati contro la crisi climatica. Presentati i dati del progetto #RigeneraBoschi di UniBa #ANSA x.com