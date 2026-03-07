Limatola raccolta differenziata sempre più virtuosa | raggiunto l’84,3%

A Limatola, il livello di raccolta differenziata ha raggiunto l’84,3%, superando la percentuale dell’80% registrata nel 2024. I responsabili comunali hanno espresso gratitudine a cittadini e operatori per il risultato ottenuto, sottolineando che il sistema di gestione dei rifiuti si conferma un esempio di efficienza. I dati mostrano un aumento rispetto alle misurazioni precedenti.

"Ancora una volta il nostro sistema di raccolta differenziata si conferma esempio di efficienza. Siamo certi che riusciremo a cogliere risultati sempre più brillanti". Lo fa presente in una nota stampa l'assessore del Comune di Limatola Roberto Vertucci nel commentare i nuovi dati relativi alla raccolta differenziata. "Già i numeri riferiti all'anno solare 2024 erano stati decisamente virtuosi – ha sottolineato l'esponente dell'Esecutivo Parisi – con un risultato che era stato dell'80 percentuale.Con riguardo al 2025, apprendiamo, è stato fatto un ulteriore balzo passandosi all'84,3%. Di questo dobbiamo rendere grazie a tutti gli attori in causa con particolare riguardo agli operatori e, ovviamente, ai cittadini che forniscono il loro determinante contributo con condotte sempre più rispettose delle norme.