Nelle Marche, questa mattina, alcuni Comuni del Maceratese, tra cui Bolognola, Ussita, Sarnano, Monte Cavallo, Fiastra e Castelsantangelo sul Nera, si sono svegliati con un paesaggio imbiancato grazie a una consistente nevicata di primavera. Gli impianti da sci sono stati riaperti in diverse località, e si prevede che altra neve arriverà nel corso delle prossime ore.

Bolognola (Macerata), 18 marzo 2026 - Neve di primavera nelle Marche. Risveglio imbiancato, questa mattina, per alcuni Comuni del Maceratese, come Bolognola, Ussita, Sarnano, Monte Cavallo, Fiastra e Castelsantangelo sul Nera. E gli impianti sciistici, chiusi da circa un mese, possono riaprire per questo colpo di coda invernale. Neve oggi in Emilia Romagna: bufere in Appennino con vento fino a 100 kmh. Fiocchi a 600 metri Impianti aperti a Bolognola e Frontignano. Nella stazione di Bolognola finora la neve ha raggiunto i 30-40 centimetri, mentre in quella di Frontignano di Ussita i 20-30 centimetri. “Entrambe saranno aperte da venerdì, dopodomani, per tutto il weekend – spiega Francesco Cangiotti, amministratore delle società Bolognola Ski e Frontignano 360 -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riaprono gli impianti da sci: tanta neve nelle Marche. “E ne arriverà altra”

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