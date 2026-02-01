Neve abbondante a Piano Battaglia riaprono gli impianti di risalita | si torna a sciare sulle Madonie

A Piano Battaglia gli impianti di risalita riaprono domani, 2 febbraio. Dopo un periodo di chiusura, gli appassionati di sci possono finalmente tornare a scendere sulle piste delle Madonie, grazie alla neve abbondante caduta negli ultimi giorni. La stagione invernale si riaccende con un ritorno alle attività sulla neve, offrendo nuove opportunità a chi cerca divertimento e relax in montagna.

A darne notizia è Totò Lentini, amministratore unico di Palermo Energia, la società partecipata della Città metropolitana: "Risorsa strategica per il territorio, per il turismo e per l'economia" A Piano Battaglia da domani (2 febbraio) riaprono gli impianti di risalita. Si torna a sciare sulle Madonie. A darne notizia è Totò Lentini, amministratore unico di Palermo Energia, la società partecipata della Città metropolitana che li ha in gestione. I collaudi degli impianti sono stati fatti, così come le assunzioni del personale. La neve c'è ed è pure abbondante. Le piste sono state battute e sono fruibili agli appassionati di sci, che da un po' scalpitano.

Approfondimenti su Piano Battaglia Sciare

A Piano Battaglia la neve è arrivata, portando condizioni favorevoli per il futuro.

A Piano Battaglia, l'apertura degli impianti di risalita prevista per il prossimo weekend è stata rinviata a causa delle condizioni nevose.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Piano Battaglia Sciare

31.01.26 nevica sulle Madonie a partire dai 1000 m.a.l.m. video girato alle 14.00 sulla sp 54 da Petralia Sottana a Piano Battaglia sui 1400 m. - facebook.com facebook