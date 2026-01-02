Marche i fondi per il sisma finiscono allo sci | stanziati oltre 60 milioni per piste e impianti dove non nevica più

In Italia, oltre 60 milioni di euro sono stati stanziati per il ripristino di piste e impianti sciistici in zone colpite dal sisma. Tuttavia, molte di queste località si trovano in aree dove la neve scarseggia o è scomparsa, sollevando dubbi sulla reale efficacia degli interventi e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Non siamo a “ uno stramilione di biliardoni ”, e neppure a “ un ottone di millantoni ”, numeri inventati da Gianni Rodari nel suo Favole al telefono, ma poco ci manca. Per i comprensori sciistici marchigiani non si bada a spese, attingendo risorse dove possibile, ma soprattutto ai fondi per il sisma. Degli oltre 99 milioni destinati nel settembre 2021 dal Contratto istituzionale di sviluppo aree sisma, quasi 34,5 milioni di euro sono finiti a piste e impianti di risalita. Dei cento milioni stanziati dal Fondo complementare Pnrr sisma 2009-2016, oltre 28,8 milioni. “Opere come queste hanno un valore che va oltre la funzione tecnica: rappresentano un tassello del rilancio turistico e ambientale dell’Alto Nera, una delle aree più duramente colpite dal sisma del 2016”, ha spiegato a novembre scorso il Commissario straordinario Guido Castelli a proposito dell’intervento sul garage per i mezzi battipista sul Monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marche, i fondi per il sisma finiscono allo sci: stanziati oltre 60 milioni per piste e impianti dove non nevica più Leggi anche: Marche, Fondi Fesr: via libera a 60 milioni Leggi anche: Fondi Fesr Marche: via libera a 60 milioni, imprese, energia e depurazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Marche, i fondi per il sisma finiscono allo sci: stanziati oltre 60 milioni per piste e impianti dove non…; La nuova scuola Mameli in via Marche: affidata la progettazione. Marche, i fondi per il sisma finiscono allo sci: stanziati oltre 60 milioni per piste e impianti dove non nevica più - Oltre 60 milioni di euro destinati a impianti di risalita in zone dove nevica sempre meno, mentre cresce il rischio di dissesto idrogeologico ... ilfattoquotidiano.it

Ricostruzione post-sisma, a San Severino Marche superata la soglia dei 500 milioni - sisma a San Severino Marche (Macerata) ha superato il valore complessivo di mezzo miliardo di euro. ansa.it

Sisma. Marche, presentato il progetto per il nuovo ospedale di Amandola - Il costo previsto dei lavori è di 18 milioni di euro: 13 milioni saranno finanziati grazie alle risorse della Ricostruzione Sisma che la Regione Marche ha deciso di destinare alle opere sanitarie e ... quotidianosanita.it

Dalla Regione Marche alle AST fondi quasi 3 milioni contro le dipendenze - facebook.com facebook

Dipendenze patologiche, la Regione Marche stanzia quasi 3milioni di euro. Fondi ripartiti tra le 5 Ast. Calcinaro: "Un'azione che smentisce allarmi infondati" #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.