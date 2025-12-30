Manovra Cib | Bene ok emendamento per più flessibilità e socializzazione costi allaccio rete gas

Il Consorzio Italiano Biogas ha espresso soddisfazione per l’approvazione di un emendamento alla legge di bilancio che introduce maggiore flessibilità e favorisce la socializzazione dei costi per l’allaccio alla rete del gas. La misura mira a rafforzare l’integrazione del biometano nel sistema energetico nazionale, contribuendo a uno sviluppo più sostenibile e condiviso delle fonti rinnovabili.

(Adnkronos) – Il Consorzio Italiano Biogas esprime soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento alla legge di bilancio che contiene disposizioni normative che rafforzano l'integrazione del biometano nel sistema energetico nazionale. Grazie a questa misura si stabilisce l'obbligo, per le imprese di trasporto e distribuzione del gas naturale, di connettere alla rete sia i nuovi impianti di produzione .

