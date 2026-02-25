EcoNatura tra sostenibilità e innovazione Nel weekend l’atteso debutto della fiera

EcoNatura ha attirato molte persone nel fine settimana, portando una grande affluenza alla fiera di Arezzo Fiere e Congressi. La causa è l’interesse crescente verso pratiche sostenibili e tecnologie innovative nel settore ambientale. Centinaia di visitatori hanno esplorato esposizioni di prodotti eco-friendly e partecipato a workshop pratici. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per chi cerca soluzioni più rispettose della natura. La fiera continuerà fino al primo marzo, offrendo nuove opportunità di approfondimento.

AREZZO Arezzo si prepara ad accogliere EcoNatura, la fiera nazionale dedicata a sostenibilità, ambiente e innovazione, in programma ad Arezzo Fiere e Congressi da venerdì al 1° marzo. "EcoNatura nasce dalla consapevolezza che la Terra non è un oggetto da sfruttare ma una madre viva, parte di noi e della nostra esistenza", spiega Armando Mansueto, ideatore e organizzatore dell’evento. Richiamando le parole di Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’, Mansueto sottolinea come "ambiente e società non possano essere considerati separatamente e noi siamo responsabili dell’equilibrio naturale". La manifestazione vuole essere un punto d’incontro tra le eccellenze del territorio e le nuove tecnologie ambientali nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

