Nel 2026, Anghiari si prepara a un intervento di restauro di piazza Baldaccio, un progetto che unisce attenzione al patrimonio storico e impegno per il futuro. L'intervento mira a valorizzare il centro storico, rispettando le caratteristiche originarie, e a garantire un miglioramento funzionale degli spazi pubblici. Un passo importante per la città, che intende conservare le proprie radici mantenendo uno sguardo rivolto alle esigenze di domani.

ANGHIARI Un anno importante, il 2026, per Anghiari e per quanto prevede l’agenda dei lavori pubblici. Si metterà mano infatti alla centralissima piazza Baldaccio, cuore anche della vita del paese, il cui progetto di qualificazione e rigenerazione era stato presentato in novembre. "La priorità dal punto di vista cronologico è tuttavia costituita dall’interramento delle isole ecologiche – precisa il sindaco Alessandro Polcri – perché vincolata dalle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi dapprima procederemo con questo intervento, che farà scomparire in paese i cassonetti per i rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restauro di piazza Baldaccio. L’intervento guarda al futuro rispettando la storia locale

Leggi anche: Intervento su piazza Baldaccio. Al via il progetto partecipato. Un incontro con i cittadini

Leggi anche: Il restauro: equilibrio fra storia, tecnica e scelte di intervento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Restauro di piazza Baldaccio. L’intervento guarda al futuro rispettando la storia locale - Si metterà mano infatti alla centralissima piazza Baldaccio, cuore anche della vita del paese, il ... lanazione.it