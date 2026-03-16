Resoconto risultato e gol mentre gli Spurs combattono per un punto enorme

Gli Spurs hanno ottenuto un risultato importante dopo aver segnato un gol e portato a casa un punto in una partita combattuta. La gara si è conclusa con un risultato che riflette lo sforzo della squadra sul campo. I tifosi e gli osservatori si sono concentrati sui momenti salienti e sul punteggio finale, senza discussioni o polemiche nel post-partita.

2026-03-15 20:31:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Al Liverpool è stata negata quella che sarebbe stata una vittoria tempestiva mentre Richarlison ha pareggiato nei tempi di recupero per guadagnare un combattuto pareggio del Tottenham ad Anfield. Il tono è stato dato presto quando Dominik Szoboszlai ha regalato un altro momento di brillantezza individuale al 18?. Mac Allister ha subito un fallo al limite dell’area e l’ungherese si è fatto avanti da 25 metri, lanciando uno sforzo superbo oltre il muro e nonostante Vicario gli abbia messo un guanto. È stato il suo quarto gol diretto su punizione in Premier League in questa stagione, un nuovo record per il club in una singola stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Resoconto, risultato e gol mentre gli Spurs combattono per un punto enorme Articoli correlati Leggi anche: Resoconto, risultato e gol mentre gli Indomabili Lions si assicurano l’accesso ai quarti di finale Leggi anche: Resoconto, risultato e gol come punto di ritrovo dei Gunners a Wembley Aggiornamenti e notizie su Resoconto risultato e gol mentre gli... Discussioni sull' argomento MATCH REPORT | Pisa-Cagliari 3-1; Primavera 1 | Napoli-Sassuolo 5-2 | Match report, tabellino e fotogallery; Match Report: Entella-Avellino 1-2; Campionato Sammariense: il resoconto degli anticipi del sabato. La 28ª giornata di Serie A: il resocontoCon il posticipo del lunedì sera, si conclude un’avvincente 28ª giornata di Serie A, che vede la capolista Inter cadere nel derby ... eroicafenice.com Il resoconto del match più atteso #SportMediaset facebook Sono sinceramente grato al notoGiornalista di @VaticanNews @robertopaglial Paglialonga per il resoconto tempestivo ed estremamente professionale della lMessa organizzata dall'Amb.pressonella Basilica diS.Francesco adAssisi per l'intenzione diP x.com