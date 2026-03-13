Luca Nardi si è fermato a causa di una frattura all’ulna scoperta dopo la sua eliminazione al primo turno delle qualificazioni dell'ATP Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro era caduto durante il match contro Trevor Svajda e, dopo dieci giorni, è stata ufficializzata la diagnosi dell’infortunio. La notizia è stata comunicata ufficialmente in seguito agli accertamenti medici.

Luca Nardi era stato eliminato al primo turno delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells dallo statunitense Trevor Svajda: l’azzurro era caduto nel corso del match, e dopo dieci giorni è stata comunicata l’entità dell’infortunio. L’azzurro ha scoperto molto dopo le conseguenze di quanto accaduto: “ Purtroppo durante la mia partita a Indian Wells ho avuto una brutta caduta. Solo dopo alcuni accertamenti fatti negli ultimi giorni abbiamo scoperto che si tratta di una frattura dell’ulna “. L’italiano sarà costretto a fermarsi ed inizierà subito il percorso di recupero: “ Sono molto dispiaciuto, ma ora è il momento di fermarmi, recuperare bene e lavorare per tornare il prima possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Luca Nardi costretto a fermarsi: scoperta una frattura all’ulna ad Indian Wells

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