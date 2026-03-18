Renzi | Ho rimosso un melanoma quando hai un tumore della pelle fa la differenza il momento nel quale lo becchi - VIDEO

L'ex premier italiano ha condiviso su un video social di aver avuto un melanoma e di averlo rimosso. Ha spiegato che, nel caso di tumori della pelle, il momento della diagnosi fa la differenza. Il video mostra il suo racconto personale e la sua esperienza con la malattia. Renzi ha sottolineato la rilevanza di intervenire tempestivamente.

L'ex premier italiano Matteo Renzi ha rivelato tramite un video pubblicato sui social di aver avuto un melanoma, e di averlo rimosso L'ex premier italiano Matteo Renzi ha rivelato tramite un video pubblicato sui social di aver avuto un melanoma, e di averlo rimosso. L'ex sindaco di Firenze es. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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