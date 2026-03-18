Matteo Renzi ha annunciato di aver scoperto di avere un melanoma, un tumore alla pelle, e di averlo successivamente rimosso. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ha invitato le persone a effettuare controlli regolari. Il leader di Italia Viva ha condiviso l’esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dei controlli dermatologici.

Matteo Renzi ha scoperto di avere un melanoma, un tumore alla pelle, che ha subito rimosso. A comunicarlo è stato lo stesso leader di Italia Viva con un video sui social nel quale lancia un appello per la prevenzione. “Per una volta, una notizia non politica. Come vedete, io ho la faccia piena di nei, sono pieno di nei dappertutto, e per questo mi controllo, voi direte: ‘Matteo, vabbè, chi se ne frega’. No, è importante sapere che qualche giorno fa in uno di questi controlli un bravo dottore, tra l’altro un dottore under 30, molto competente, ha insistito nel dirmi: ‘Guardi, a me questo puntino non mi piace’. E aveva ragione lui, perché era un melanoma e l’ho rimosso immediatamente “, spiega Renzi nel video. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matteo Renzi: “Ho rimosso un melanoma, ragazzi controllatevi”

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In un video Matteo Renzi ha raccontato la sua esperienza per invitare tutti a sottoporsi a controlli periodici dal dermatologo. “Io ho la faccia piena di nei, e per questo mi controllo. Qualche giorno fa, in uno di questi controlli, un bravo dottore, tra l'altro un dottore x.com