Renzi e il melanoma | L’ho rimosso nessun rischio per me ma bisogna controllarsi
Il leader di Italia Viva ha annunciato di aver rimosso un melanoma e ha condiviso la sua esperienza attraverso un video pubblicato sui social. Ha precisato che non ci sono rischi per la sua salute, ma ha invitato le persone a controllarsi regolarmente. La comunicazione mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla propria pelle.
(Adnkronos) – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi rimuove un melanoma e lancia un appello alla prevenzione in un video pubblicato sui social dove ha condiviso la sua personale esperienza. "Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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