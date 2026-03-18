Renzi e il melanoma | L’ho rimosso nessun rischio per me ma bisogna controllarsi

Il leader di Italia Viva ha annunciato di aver rimosso un melanoma e ha condiviso la sua esperienza attraverso un video pubblicato sui social. Ha precisato che non ci sono rischi per la sua salute, ma ha invitato le persone a controllarsi regolarmente. La comunicazione mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla propria pelle.