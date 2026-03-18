Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha annunciato di aver subito un intervento per rimuovere un melanoma. L’intervento è stato effettuato recentemente e lui ha sottolineato l’importanza della prevenzione. Renzi ha condiviso questa informazione per sensibilizzare sull’attenzione ai controlli medici e alla tutela della salute. La notizia è stata resa pubblica a Firenze il 18 marzo 2026.

Firenze, 18 marzo 2026 – Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha deciso di condividere una notizia personale. In un video pubblicato sui social, l’ex presidente del Consiglio ha raccontato di aver scoperto e rimosso tempestivamente un melanoma. Il giovane dottore a Renzi: “Quel puntino non mi piace”. Renzi ha spiegato di essere sempre stato attento ai controlli dermatologici, anche a causa della presenza di numerosi nei sulla pelle. Proprio durante una recente visita, un giovane medico ha individuato un’anomalia sospetta. “A me questo puntino non mi piace”, ha detto il medico al senatore. Un’intuizione rivelatasi corretta, dato che si trattava effettivamente un melanoma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matteo Renzi: “Ho rimosso un melanoma, la prevenzione salva la vita”

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Matteo Renzi. . Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto p - facebook.com facebook

A cinque giorni dal voto, Renzi non dice se vota Sì oppure No. Si astiene in Parlamento, si astiene dal prendere una posizione al referendum: si astiene dal fare politica. Matteo, di’ una cosa garantista, di’ una cosa anche non garantista, ma di’ qualcosa. x.com