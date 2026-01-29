Cristina Cellai, ex concorrente di Passaparola, ha parlato per la prima volta delle sue esperienze nel programma. Ricorda Scotti come una figura paterna, negando qualsiasi avances o comportamenti inappropriati da parte sua o di altri. La sua testimonianza si inserisce nel contesto delle accuse di Corona, che ha puntato il dito contro Scotti, coinvolgendo anche le ‘Letterine’ del quiz show. La vicenda continua a far parlare, tra smentite e nuove rivelazioni.

Fabrizio Corona ha rivolto a Gerry Scotti accuse riguardanti presunti rapporti con le ‘Letterine’ di Passaparola. E il conduttore ha risposto parlando col Corriere della Sera: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho lavorato a Passaparola, Gerry Scotti è stato come un padre. Nessun tipo di avances nei miei confronti né con nessun'altra. Ho anche scritto a Corona…": parla Cristina Cellai

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, rompe il silenzio e rivela di aver scritto a Fabrizio Corona per raccontare la sua verità.

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, racconta al Corriere come sono andate davvero le cose con Gerry Scotti.

