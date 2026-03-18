Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha condiviso sui social un video in cui spiega di aver subito la rimozione di un melanoma cutaneo. Nel post, l’ex premier ha parlato di cosa gli sia successo, senza entrare in dettagli approfonditi. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui social, dove ha reso pubblica la sua esperienza medica.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha raccontato sui social di essersi sottoposto alla rimozione di un melanoma cutaneo. Nel video pubblicato, l’ex presidente del Consiglio ha spiegato di stare bene e ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici periodici. Nel suo messaggio ha dichiarato: “ Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti ”. Renzi ha riferito di essere intervenuto in tempi rapidi, spiegando che la diagnosi precoce è stata decisiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Renzi e il melanoma: “Cosa mi è successo!” (VIDEO)

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