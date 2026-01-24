a lezione di e mobility riparte il tour di ewiva nelle scuole italiane

Ewiva riprende il tour di sensibilizzazione sull’e-mobility nelle scuole italiane. Nel 2026, il progetto ‘E-mobility@School’ continuerà a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori, promuovendo una maggiore conoscenza delle soluzioni di mobilità sostenibile. Un’iniziativa che mira a formare le nuove generazioni sulle opportunità dell’elettrico, contribuendo alla diffusione di pratiche più responsabili per il futuro del trasporto.

A lezione di mobilità elettrica con Ewiva che anche nel 2026 porterà in giro per l’Italia ’E-mobility@School’, l’innovativo progetto riservato alle scuole superiori. Dopo il successo della prima edizione torna il corso della joint venture nata dalla collaborazione tra Enel X Way e il Gruppo Volkswagen, finalizzata allo sviluppo della più grande rete di ricarica per veicoli elettrici ad altissima potenza. Saranno oltre 700 le classi protagoniste di questa nuova edizione, con un potenziale di 17.500 di studenti raggiunti. Ogni scuola riceverà un kit didattico, fruibile sia online che offline, pensato per supportare efficacemente il lavoro dei docenti in aula ma ideale anche per lo studio individuale a casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

