Università italiane al QS Rankings Europe 2026 | Politecnico di Milano al 45° posto arretrano Bologna e Sapienza

Il QS University Rankings Europe 2026 conferma la distanza tra gli atenei italiani e le principali università europee. Il Politecnico di Milano si attesta al 45° posto, risultando l’unico istituto nazionale a entrare nella top 50 del Vecchio continente. L’Alma Mater Studiorum di Bologna perde undici posizioni e scivola dal 48° al 59° posto, uscendo dalla fascia delle prime cinquanta università. La Sapienza di Roma si colloca al 77° posto, confermandosi terza tra gli atenei nazionali. L’Università di Padova raggiunge il 92° posto, rimanendo nella fascia delle prime cento istituzioni europee. La Statale di Milano si posiziona al 114° posto, seguita dal Politecnico di Torino al 118°.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’università di Oxford si conferma la migliore d’Europa, scalando dal terzo al primo posto e superando l’Eth di Zurigo.

L’Università di Siena sale di nuovo nella classifica QS Europe.

