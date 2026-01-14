Erasmus+ 2024 Rapporto della Commissione Europea | Italia seconda per progetti scolastici 1.583 prima per mobilità adulti 1.801 discenti

La Commissione Europea ha pubblicato il Rapporto Annuale Erasmus+ 2024, analizzando l’andamento del programma nel quarto anno del ciclo 2021-2027. L’Italia si distingue per aver realizzato 1.583 progetti scolastici, posizionandosi seconda a livello europeo, e per aver promosso la mobilità di 1.801 discenti adulti, primato nel settore. Il rapporto fornisce dati e approfondimenti utili per comprendere l’evoluzione delle iniziative Erasmus+ nel nostro Paese.

