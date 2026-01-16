Erasmus+ e mobilità di studenti e docenti del Liceo Scacchi | Un anno di esperienze e crescita

Il Liceo Scientifico Scacchi di Bari ha concluso un anno di attività legate al programma Erasmus+, offrendo a studenti e docenti opportunità di mobilità e scambio culturale in Europa. Questo percorso ha favorito la crescita personale e professionale, rafforzando i legami internazionali dell’istituto e arricchendo l’esperienza educativa di tutti i partecipanti. Un traguardo importante che testimonia l’impegno del liceo nel promuovere l’internazionalizzazione e l’apprendimento globale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.