Erasmus+ e mobilità di studenti e docenti del Liceo Scacchi | Un anno di esperienze e crescita

Il Liceo Scientifico Scacchi di Bari ha concluso un anno di attività legate al programma Erasmus+, offrendo a studenti e docenti opportunità di mobilità e scambio culturale in Europa. Questo percorso ha favorito la crescita personale e professionale, rafforzando i legami internazionali dell’istituto e arricchendo l’esperienza educativa di tutti i partecipanti. Un traguardo importante che testimonia l’impegno del liceo nel promuovere l’internazionalizzazione e l’apprendimento globale.

Il Liceo Scientifico Scacchi di Bari ha celebrato un anno di esperienze e mobilità in tutta Europa con il programma Erasmus+. L'appuntamento ha visto studenti, docenti, dirigenti e amministratori cittadini confrontarsi sui risultati ottenuti dall'istituto barese. La presenza di fondi Pnrr ha. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

