E' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Meldola e di Galeata l'uomo che ha alcune sere fa ha creato scompiglio in un locale di Galeata. Si tratta di un 21enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, accusato di minaccia aggravata, resistenza a pubblico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Ubriaco crea scompiglio in un locale e aggredisce i carabinieri con calci e pugni: arrestato

