Reggio | dalla burocrazia all’azione per i minori

A Reggio Calabria si è tenuta la presentazione della Settimana dell’accoglienza, dell’affido e dell’adozione, un evento che coinvolge istituzioni e associazioni locali. L’iniziativa mira a promuovere iniziative concrete a favore dei minori, coinvolgendo diversi attori del territorio. La manifestazione si inserisce in un percorso di attenzione e azione diretta sui diritti dei più giovani.

A Reggio Calabria, la presentazione della Settimana dell’accoglienza, dell’affido e dell’adozione segna un momento cruciale per il welfare locale, dove le istituzioni metropolitane e le realtà associative si uniscono per affrontare la complessità dei diritti dei minori. L’iniziativa, lanciata a Palazzo Alvaro, non è solo una serie di eventi, ma rappresenta un tentativo concreto di colmare i vuoti amministrativi e rafforzare l’ecosistema sociale già costruito dalla città. Il Sindaco facente funzione Carmelo Versace ha sottolineato la necessità di passare dai tavoli tecnici all’azione pratica, puntando sulla creazione di un osservatorio regionale sui minori e sul sostegno attivo alle famiglie affidatarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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