Droga tra i minori in azione l' unità cinofila | individuati due giovani
L'unità cinofila di Fontanafredda ha recentemente individuato due giovani coinvolti nel possesso di sostanze stupefacenti destinati allo spaccio. L'intervento ha permesso di raccogliere elementi importanti per contrastare il fenomeno tra i minori, contribuendo alla sicurezza della comunità e alla prevenzione di comportamenti rischiosi. Un'operazione che conferma l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e cani addestrati nel contrasto alla droga.
L’unità cinofila di Fontanafredda è entrata in azione scovando due giovani in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Il risultato è frutto del primo intervento operativo della squadra locale. Un servizio serale, coordinato dal comandante della Polizia Locale Marco Sartori, che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
